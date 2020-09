Der SMI rückt am Montag um 1,43 Prozent auf 10'297,80 Punkte vor.Zürich - Die Schweizer Börse hat einen starken Start in die Woche erwischt. Sie hat damit ihren Kursrutsch vor dem Wochenende am Montag mit Gewinnen gekontert. Händler sprachen von "Schnäppchenjägern", die nun auf den Plan getreten seien. Ausgelöst wurde die Aufwärtsbewegung von erfreulichen Konjunkturzahlen aus Europa und China. Das Geschäft verlief aber laut Händlern in eher ruhigen Bahnen.

