Mannheim - Nach Ansicht von Irene Bertschek, Forscherin am Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), kann die Digitalisierung Firmen helfen, die Coronakrise zu bewältigen. "Unternehmen, die schon vor Corona viel in Digitalisierung investierten, waren weniger von der Krise betroffen als andere", sagte Bertschek dem "Mannheimer Morgen" (Dienstagausgabe).



Nach Angaben der ZEW-Forscherin hat die Coronakrise einen Digitalisierungsschub bei Unternehmen ausgelöst. Viele hätten sich "notgedrungen" damit befassen müssen. "Homeoffice und Videokonferenzen sind schöne Errungenschaften, aber das kann nicht alles sein", sagte Bertschek und drängte auf eine nachhaltige Digitalisierung in ganz Deutschland.

