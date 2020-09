Die deutsche Aussenwirtschaft hat sich im Juli den dritten Monat von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt.Wiesbaden - Der deutsche Aussenhandel hat sich im Juli den dritten Monat von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Allerdings büsste der Zuwachs bei den Exporten deutlich an Stärke ein. Im Monatsvergleich seien die Ausfuhren um 4,7 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Juni waren die Exporte noch um 14,9 Prozent gestiegen.

