Mende wird damit Mitglied des Management Committee der Division Swiss Universal Bank und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz).Zürich - Martin Mende wird ab 1. Oktober 2020 den Bereich Strategy & Initiatives bei der Credit Suisse (Schweiz) AG leiten. Er wird damit Mitglied des Management Committee der Division Swiss Universal Bank und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) AG. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Daniel Hunziker an, der ab 1. Oktober den Geschäftsbereich «Institutional Clients»...

