Seit dem 13. August hat Klöckner ISIN: DE000KC01000 in der Spitze schon etwa 20 Prozent verloren und hatte am 03. September ein Tief mit 4,914 Euro markiert. Die wichtige 200-Tage-Linie, die bei 4,94 Euro verläuft, hat gehalten und betrachtet man den 6-Monats-Chart auf Tagesbasis, sehen wir, dass es fast exakt auf gleichem Kursniveau im Juli einen schönen Anstieg nach oben gab. Eine kleine Gegenreaktion war am Montag bereits erkennbar und brachte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...