Die Anleger wollen wohl abwarten, ob auch die US-Börsen, die am Vortag feiertagsbedingt geschlossen waren, zu einer Erholung ansetzten.Zürich - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Dienstag nach einer freundlichen Eröffnung wenig verändert. Die Gewinne schmelzen laut Händlern ab, weil die Anschlusskäue im Verlauf nachgelassen hätten. Die Anleger wollten wohl abwarten, ob auch die US-Börsen, die am Vortag feiertagsbedingt geschlossen waren, zu einer Erholung ansetzten. Am Montag hatten gute Konjunkturzahlen und Spekulationen...

