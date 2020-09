Spitch und BSI gehen Partnerschaft ein und erleichtern Unternehmen den Einstieg in den Einsatz von automatisierten interaktiven Sprachsystemen.Zürich - Der Schweizer CRM und Marketing-Automations-Spezialist BSI bietet neu seine Automation Platform mit integrierter KI-basierter Sprachtechnologie von Spitch an. Zu diesem Zweck sind die beiden Unternehmen eine Partnerschaft eingegangen. Um für Kunden den Einstieg in eine automatisierte interaktive Sprachschnittstelle (IVR) möglichst interessant zu gestalten, wird die Integration mittels...

