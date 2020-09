Ziel ist es, Konkurse nach Möglichkeit zu vermeiden, indem sich die kreditgebenden Banken und die KMU bestmöglich koordinieren.Zürich - Die Coronakrise lastet schwer auf der Wirtschaft. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) arbeitet deshalb gemeinsam mit der Branche an Empfehlungen, um Konkurse von Unternehmen nach Möglichkeit zu vermeiden. In der Coronakrise habe sich die Wirtschaft auf die Banken verlassen können, hält die SBVg in einer Mitteilung zu ihrer Jahresmedienkonferenz fest.

