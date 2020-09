BERLIN, 8. September (WNM/Energy Research & Social Science/Ulrich von Lampe) - Der Konsum wird nicht nur vom Bedarf bestimmt, sondern auch vom Wunsch, bei Statussymbolen mit den Nachbarn mitzuhalten und sie möglichst zu übertrumpfen. Das zeigt eine aktuelle Studie, die am Berliner Klimaforschungsinstitut MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) erstellt und in der renommierten Fachzeitschrift Energy Research & Social Science veröffentlicht wurde. Die Studie nimmt Indien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...