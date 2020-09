Das neue Multifunktionsgebäude solle bis 2024 stehen - der Baubeginn sei im Frühjahr 2021 geplant.Zürich - Der Elektrotechnikkonzern ABB stärkt mit einer Investition in Turgi AG seine Präsenz in der Schweiz. Am grössten Schweizer Standort werde ABB das globale Kompetenzzentrum für Leistungselektronik aufgewertet. ABB steckt laut einer Medienmitteilung vom Dienstag rund 40 Millionen Franken in neue Forschungs- und Entwicklungsstätten sowie in Büroräumlichkeiten.

