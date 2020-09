FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.09.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GVC HOLDING TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 900 (1000)P - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 907 (913) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 906 (914) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 506 (511) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2401 (2304) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 367 (362) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 160 (130) P - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 351 (347) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 67 (60) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 194 (189) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 803 (793) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1532 (1440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1182 (1104) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 240 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 345 (360) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 460 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1920 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1915 (1850) P - BERENBERG RAISES JUPITER FUND TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 196 PENCE - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1195 (1030) PENCE - BERENBERG RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 285 PENCE - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1600 (1410) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - GOLDMAN RAISES HIKMA PHARMA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3115 (2600) PENCE - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2290 (2196) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9000 (7600) PENCE - 'NEUTRAL'



