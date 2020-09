Die durch den Kohleausstieg entfallenden Energiemengen sollen in größtmöglichem Umfang mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Das Projekt Seethermie dient der Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Nutzung der Umweltwärme von Tagebauseen in Mitteldeutschland für Nahwärmenetze. Das Projekt Seethermie untersucht die Rahmenbedingungen für die Nutzbarmachung von Gewässern in Mitteldeutschland für eine künftige dezentrale Wärmeversorgung. Es schafft damit die Basis für die Entwicklung und Etablierung ...

