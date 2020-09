Die Versicherungs-Branche muss schätzungsweise Coronaschäden von 50 bis 80 Milliarden Dollar schultern.Zürich - Die Coronapandemie wird noch tiefe Spuren in den Bilanzen der Versicherer hinterlassen. Die Branche muss schätzungsweise Coronaschäden von 50 bis 80 Milliarden Dollar schultern. Davon hätten die Erst- und Rückversicherer bis Ende Juni lediglich 20 Milliarden Dollar verbucht, sagte Swiss Re-Underwritingchef Thierry Léger am Dienstag in einer Onlinekonferenz zum ausgefallenen...

