Gut geplante und gebaute Solarparks können auf verschiedenen Ebenen einen Mehrwert bieten. Dies sicherzustellen, will der Bundesverband Neue Energiewirtschaft über eine Selbstverpflichtung der Unternehmen erreichen.Anders als Windparks an Land haben Photovoltaik-Freiflächenanlagen aktuell kein Akzeptanzproblem in Deutschland. Doch mit dem vermehrten Bau großen Solarparks innerhalb und außerhalb des EEG - die auch teilweise auf landwirtschaftlichen Flächen entstehen - könnte sich der Wind auch für die Photovoltaik drehen. Dies will der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) verhindern und hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...