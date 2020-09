Das Hypernetz von EnBW ermöglicht es, dass Elektroautobesitzer auch unterwegs den Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage vom eigenen Dach tanken können - zumindest virtuell. An mehr als 100.000 Ladepunkten in sechs europäischen Ländern soll das Konzept seit September funktionieren.In den Urlaub fahren und trotzdem das Elektroauto mit Solarstrom vom eigenen Dach laden. Senec hat dafür die "Cloud to go" auf den Markt gebracht, die sich an alle Kunden richtet, die über eine eigene Photovoltaik-Anlage samt Heimspeicher des Leipziger Unternehmens verfügen. Wer das Stromprodukt bucht, kann Senec zufolge ...

