Die Republikaner im US-Senat werden bereits in dieser Woche über ihre vorgeschlagene COVID-19 Gesetzesvorlage über ein Konjunkturprogramm abstimmen lassen, sagte der Mehrheitsführer des US-Senats, Mitch McConnell, in einer Erklärung am Dienstag, wie Reuters berichtete. "Die Republikaner im Senat werden am Dienstag einen neuen zielgerichteten Vorschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...