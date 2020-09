Die Aktienindizes an der Wall Street öffneten sich tief im Minus - Alle 11 Hauptsektoren des S&P 500 verzeichneten Verluste - Der risikosensitive Nasdaq Composite verlor mehr als 3% - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten nach dem dreitägigen Wochenende am Dienstag deutlich tiefer, da die Risikoaversion die Finanzmärkte weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...