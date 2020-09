Kriege zerstören nützliches Kapital. Nach dem Krieg muss dieses Kapital wieder aufgebaut werden, was zu einem Investitions- und Wachstumsboom führt. Die COVID-19-Krise vernichtet Kapital, das in den von der Krise dauerhaft betroffenen Sektoren gestrandet ist. Dieses Kapital muss nicht ersetzt werden, so dass die Investitionen in diesen Sektoren schwach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...