Die Aktien an der Schweizer Börse sind am Dienstag nach dem sehr guten Wochenauftakt und einer zunächst freundlichen Handelseröffnung unter Druck gekommen.Zürich - Die Aktien an der Schweizer Börse sind am Dienstag nach dem sehr guten Wochenauftakt und einer zunächst freundlichen Handelseröffnung unter Druck gekommen. Belastet durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, der Sorge vor einem ungeordneten Brexit und vor allem mit Blick auf die Fortsetzung des Ausverkaufs an der US-Technologiebörse, gab auch der Leitindex...

Den vollständigen Artikel lesen ...