Die europäischen Börsen sind am Dienstag schon wieder stärker unter Druck geraten.Paris / London - Die europäischen Börsen sind am Dienstag schon wieder stärker unter Druck geraten. Anhaltende Gewinnmitnahmen an den US-Börsen nach dem dort verlängerten Wochenende trübten auch hierzulande wieder das Bild. Anleger zogen nach dem soliden Wochenauftakt beim EuroStoxx erneut die Handbremse. Der Leitindex der Eurozone fiel am Ende um 1,41 Prozent auf 3267,37 Punkte. Ähnlich sah es an...

