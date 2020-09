Der zusätzliche Rückgang des USD/CNH scheint in letzter Zeit etwas an Schwung verloren zu haben, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Gestern stellten wir fest, dass 'der Grundton nachgelassen hat, aber jede Schwäche von hier aus als eine untere Handelsspanne von 6,8250/6,8450 angesehen wird'. Wir fügten hinzu, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...