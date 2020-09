Der NASDAQ 100 sackt 4,77% auf 11'068 Punkte ab. Der Dow Jones gibt um 2,25% auf 27'501 Zähler nach.New York - Der Kursrutsch an den New Yorker Börsen ist am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende ungebremst weiter gegangen. Experten zufolge machten die Anleger im grossen Stil weiter Kasse vor allem bei Technologiewerten, die in den zurückliegenden Monaten als grösster Treiber der Erholung vom Corona-Crash galten. Der von der Tech-Branche geprägte Nasdaq 100 wurde von der Verkaufswelle weiter...

