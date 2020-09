Gemäss den Erhebungen des SECO waren Ende August 2020 151'111 Arbeitslose bei den RAV eingeschrieben, 2'241 mehr als im Vormonat.Bern - Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im August auf 3,3 Prozent von 3,2 Prozent im Juli gestiegen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch mitteilte. Gegenüber August 2019 erhöhte sich die Quote deutlich stärker, damals hatte sie bei 2,1 Prozent gelegen. Gemäss den Erhebungen des SECO waren Ende August 2020 151'111 Arbeitslose bei den Regionalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...