Mit dem neuesten App-Update von poinz können die User ab sofort neben den klassischen Treuestempelkarten auch all ihre Plastik Kundenkarten digitalisieren und im poinz Wallet ablegen.Zürich - Bekannt als Schweizer Marktführer im Bereich mobile Loyalty, hat sich poinz in den letzten Jahren immer mehr zu einer festen Grösse im Schweizer App Store gemausert. Jeden Monat benutzen mehr als 120'000 Schweizerinnen und Schweizer poinz um lokale Treue-Stempelpunkte zu sammeln oder von attraktiven Coupons/Deals in der Umgebung zu profitieren. Mit «CARDZ» hat poinz diese Woche eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...