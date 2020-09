Am 25. August hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Trade mit RTL Group vorgeschlagen. Der Artikel dazu wurde danach mit dem Titel "RTL Group: Geht es doch wieder aufwärts?" veröffentlicht. Im Text konnten Sie lesen: "Seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise am 19. März hat sich der Kurs der RTL-Aktie ISIN: LU0061462528 nur unwesentlich verändert. Seit Juli sehen wir im 6-Monats-Chart eine ausgeprägte Bodenbildung die in einer Bandbreite ...

