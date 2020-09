Die Dreimonatsspanne von Rohöl der Sorte Brent nähert sich dem weitesten Contango, einer Situation, in welcher der Futurespreis über dem erwarteten zukünftigen Spotpreis liegt. Laut Bloomberg deutet dies darauf hin, dass die Angst vor einem Überangebot an die Märkte zurückkehrt. Öl der Sorte Brent fiel am Dienstag um über -5,5% auf 39,34 $. Das war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...