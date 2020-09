Die globale Ausbreitung des Coronavirus brachte plötzlich und unerwartet eine zusätzliche, neue Dimension in die unternehmerischen Betrachtungen des Health- and Safety Managements: Kontaktverbote, und Abstandsregeln führen zu reduziertem Personal in allen Bereichen. Aber auch schon vorher stand die Chemieproduktion vor großen und komplexen Veränderungen, die in unterschiedlicher Ausgestaltung als Teil der Industrie 4.0 neue Herausforderungen wie auch Chancen mit sich bringen. Als Trends der Digitalisierung lassen sich etwa beobachten, wie Anlagenteile und deren Assets sich immer stärker vernetzen, wie die Datenerfassung auf Feldebene um eine wertschöpfende Analyse in Cloudlösungen ergänzt wird und damit Strukturen parallel zur existierenden Prozessleittechnik entstehen oder sich leicht integrierbare Package Units den Herausforderungen einer modularen Produktion stellen. Zudem rückt die Neo-Ökologie mit der Frage nach energieeffizienten, ressourcenschonenden und nachhaltigen Produktionsformen in den Fokus.

All diesen Trends müssen sich natürlich auch moderne Pumpen in der Chemieproduktion stellen. Die Herausforderungen spiegeln sich hier letztlich in zwei zentralen Fragen wider: der Frage nach dem optimalen Betrieb der Pumpe in Hinblick auf Förderleistung, Standzeit und Energie- bzw. Ressourcenverbrauch sowie der Frage nach optimierter Wartung in Hinblick auf Planbarkeit, minimalen Stillstandzeiten, Ersatzteilverbrauchen und dem Einsatz von Personal und Equipment.

Exzenterschneckenpumpen dosieren und fördern exakt

Eine bewährte und zuverlässige Technologie, die schon lange breiten Einsatz in der Chemietechnik gefunden hat, sind Exzenterschneckenpumpen. Diese kommen in verschiedenen komplexen Anwendungen zum Einsatz: vom Dosieren niedrig- und hochviskoser Flüssigkeiten bis hin zum Fördern von stark aggressiven und abrasiven Medien. Beliebt sind die Pumpen vor allem wegen der nahezu pulsationsfreien Förderung und der geringen Scherung des Mediums. Notwendige Wartungs- und Servicearbeiten resultieren bei Exzenterschneckenpumpen hauptsächlich aus den vom transportierten Medium verursachten Verschleiß von Rotor und Stator, der einen regelmäßigen Austausch beider Teile notwendig macht. Die Lebensdauer des Stators variiert je nach Medium und hydraulischer Leistung in der Regel zwischen 5.000 und 10.000 Betriebsstunden. Der Aufwand für den Austausch von Teilen variiert je nach Umfang der Arbeiten, der Einbausituation im Anlagenumfeld, und der Ausstattung vor Ort. Ist beispielsweise der Einsatz eines Krans möglich und sogar nötig? Gerade dann muss man bei großen Pumpen mit mehrstündigen ...

