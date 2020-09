Der Krankenversicherer baut seine Kundenberatung aus und expandiert in der Deutschschweiz.Martigny - Der Krankenversicherer Groupe Mutuel baut seine Kundenberatung aus und expandiert in der Deutschschweiz. Er vergrössert sein Agenturnetz und übernimmt 150 Mitarbeitende des Versicherungsbrokers Maklerzentrum Schweiz. Zudem hat er eine Mehrheitsbeteiligung am Versicherungsberater Neosana erworben. Den Kundinnen und Kunden der Groupe Mutuel stünden künftig schweizweit zwölf...

