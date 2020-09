500 Kleininvestoren ermöglichen den Start der Salzwasserbatterie-Fertigung im oberösterreichischen Frankenburg. Zuvor waren die Batteriezellen von BlueSky Energy in China produziert worden. BlueSky Energy, der Spezialist für Stromspeicherlösungen auf Salzwasserbasis, startet die Fertigung der Salzwasserbatterie-Zellen in Oberösterreich. Bis jetzt haben rund 500 Kleininvestoren Genussrechte gezeichnet und damit die Etablierung der umweltfreundlichen Technologie in Österreich ermöglicht. Die ursprünglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...