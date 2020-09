Der weltgrössten Übernahme in der Luxusgüter-Branche droht das Aus.Paris - Der weltgrössten Übernahme in der Luxusgüter-Branche droht das Aus: Der französische Konzern LVMH will bei dem geplanten 16 Milliarden Dollar schweren Kauf den US-Juweliers Tiffany die Reissleine ziehen. Begründet hat der Konzern mit Marken wie Louis Vuitton-Mode, Moet & Chandon-Champagner und Bulgari-Parfum den Schritt am Mittwoch mit drohenden US-Zöllen auf Produkte aus Frankreich.

