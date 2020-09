Nach Ansicht der Analysten wird die Nachfrage derzeit vor allem durch Photovoltaik-Eigenverbrauchslösungen getrieben. Ein Zubau von knapp fünf Gigawatt scheint daher möglich.EUPD Research ist optimistisch für die Entwicklung des Photovoltaik-Marktes in diesem Jahr. Der Wachstumskurs setze sich fort. "Binnen Jahresfrist scheint das Erreichen der Marke von 5 Gigawatt an PV-Neuinstallationen in 2020 mittlerweile realistisch", heißt es von den Bonner Analysten am Mittwoch. Ihre aktuelle Prognose für das laufende Jahr liegt bei 4,8 Gigawatt. Allerdings aufgrund der immer weiter sinkenden Einspeisevergütung ...

