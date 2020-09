Im Kielwasser einer Erholung an den US-Börsen schafft es der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 mit 1,76 Prozent ins Plus auf 3324,83 Punkte.Paris - Die Anleger haben bei europäischen Aktien am Mittwoch wieder zugegriffen. Im Kielwasser einer Erholung an den US-Börsen schaffte es der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 mit 1,76 Prozent ins Plus auf 3324,83 Punkte. Zuletzt hatte er im Sog der Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten deutlich Federn gelassen. Anleger griffen auf dem reduzierten Kursniveau nun wieder zu. Als hilfreich für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...