Mit dem starken Kursanstieg vom Mittwoch habe der Markt die Erholungsgewinne der Street zu einem Grossteil schon vorweggenommen, heisst es am Markt.Zürich - Die Schweizer Börse zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft wenig verändert. Mit dem starken Kursanstieg vom Mittwoch habe der Markt die Erholungsgewinne der Street zu einem Grossteil schon vorweggenommen, heisst es am Markt. Daher sei eine Konsolidierung nicht schlecht. Vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag nähmen die Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...