- BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 2100 (1600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1900 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1270 (1220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAVIS PERKINS TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2600 (2450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 800 (650) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS PETROFAC TO 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - TARGET 110 (170) P - BERNSTEIN RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 540 (560) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES LEARNING TECHNOLOGIES WITH 'NEUTRAL' - TARGET 160 PENCE - CITIGROUP RAISES RIO TINTO TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 5300 (4600) PENCE - CITIGROUP RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5300 (4600) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ASHTEAD GROUP TARGET TO 3200 (3290) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JD SPORTS PRICE TARGET TO 850 (790) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO HOLD (SELL) - TARGET 1600 (1425) P - JEFFERIES RAISES GENUS PRICE TARGET TO 3900 (3272) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 780 (750) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS CINEWORLD PRICE TARGET TO 45 (60) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CRODA PRICE TARGET TO 6600 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 730 (650) P - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES GAMES WORKSHOP PRICE TARGET TO 10500 (9500) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 114 (102) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 975 (900) PENCE - 'NEUTRAL'



