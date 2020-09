Die Chef-Unterhändler der Europäischen Union und Grossbritannien kommen am Donnerstag in London zum letzten Tag ihrer Verhandlungen über einen Handelspakt zusammen.London / Brüssel - Die Chef-Unterhändler der Europäischen Union und Grossbritannien kommen am Donnerstag in London zum letzten Tag ihrer Verhandlungen über einen Handelspakt zusammen. Die dreitägige Gesprächsrunde zwischen Michel Barnier und David Frost ist von heftiger Kritik an den jüngsten Plänen des britischen Premierministers Boris Johnson überschattet. Es ist bereits die achte Gesprächsrunde...

