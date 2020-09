In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Eurofi Magazin sagte das Mitglied des EZB-Rates und Chef der niederländischen Zentralbank Klass Knot, dass die Risiken für die Erholung der Eurozone angesichts der Wirtschaftsdaten zurückgegangen seien. Wichtige Zitate "Diese Entwicklungen stärken das Vertrauen in unsere Basisprognose mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...