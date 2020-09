Die CS lanciert im Oktober unter dem Namen CSX ein neues digitales Angebot, mit dem sie insbesondere junge Kunden gewinnen will.Zürich - Die Credit Suisse sagt den sogenannten Neobanken den Kampf an. Sie lanciert im Oktober unter dem Namen CSX ein neues digitales Angebot, mit dem sie insbesondere junge Kunden gewinnen will. Gleichzeitig ergänzt ein neues Geschäftsstellenkonzept die digitale Welt mit persönlichem Service. "Kunden der Credit Suisse werden in den Geschäftsstellen auch künftig mit Sie und nicht wie jüngst von...

Den vollständigen Artikel lesen ...