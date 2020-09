Vor dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank haben Europas Börsen am Donnerstag ihre anfänglichen Gewinne nicht halten können.Paris / London - Vor dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Europas Börsen am Donnerstag ihre anfänglichen Gewinne nicht halten können. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 0,20 Prozent auf 3318,04 Punkte nach. Auch die Börsen in Paris und London verbuchten leichte Verluste. Am Vortag hatten sich die Handelsplätze im Kielwasser der steigenden US-Börsen noch deutlich...

