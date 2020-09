"Wir werden in Zukunft eine Mehrwertsteuererhöhung fordern müssen, da Japan einen Bevölkerungsrückgang nicht vermeiden kann", sagte Yoshihide Suga, japanischer Chefsekretär und Spitzenkandidat im Führungsrennen des Landes, am Donnerstag, wie Reuters berichtete. "Wir wollen Japans Wirtschaft in etwa einem Jahr wieder auf den Stand vor der Pandemie bringen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...