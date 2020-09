Nach einem ruhigen Handel am Vormittag erhielt der Euro nachmittags starken Auftrieb. Ausschlaggebend war die gegenwärtige Debatte über die Kursstärke des Euro.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag zum Dollar deutlich zugelegt. Im Tageshoch stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,1917 US-Dollar. Am späten Nachmittag kostete sie dann mit aktuell 1,1870 wieder etwas weniger. Gegenüber dem Franken büsst der Euro minim Terrain ein und bleibt damit klar unter der Marke von 1,08, die er am Mittwochabend unterschritten hat. Derzeit notiert er bei 1,0775 nach 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...