Der EUR/USD gewann am Donnerstag deutlich an Wert - Die Kommentare von Lagarde über die Euro-Stärke gaben der Gemeinschaftswährung Aufwind - Der US-Dollar bleibt dagegen stark unter Druck - Der EUR/USD baute seine Gewinne aus und erreichte mit 1,1915/20 ein neues 1-Wochenhoch. EZB-Chefin Christine Lagarde erwähnte zwar die Euro-Stärke in ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...