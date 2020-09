Die Anleger sind am Donnerstag am europäischen Aktienmarkt wieder in Wartestellung gegangen.Paris / London - Die Anleger sind am Donnerstag am europäischen Aktienmarkt wieder in Wartestellung gegangen. Nach der deutlichen Erholung am Vortag schaffte es der EuroStoxx nur in kurzen Phasen nochmals knapp ins Plus. Am Ende gab der Leitindex der Eurozone um 0,36 Prozent auf 3312,77 Zähler nach. Das zentrale Thema am Donnerstag war die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Zinsentscheid...

