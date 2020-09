Im Jahr ihres 25. Geburtstags wächst die Anzahl der Exportländer, in denen Marlene®, die Hauptmarke des VOG, zu finden ist. Walter Pardatscher: "Ein wichtiger Meilenstein, der uns zunehmende Sichtbarkeit in der Welt sichert." Foto © VOG Katar, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind die Länder, in denen Äpfel der Marke Marlene® nun...

