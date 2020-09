Mark-Jan Terwindt wird am 1. Oktober in das Führungsteam von The Greenery als Geschäftsführer von The Greenery Growers kommen. Seit Juni dieses Jahres agiert The Greenery von drei starken Geschäftseinheiten aus. Jeder Teil hat seinen eigenen Fokus: The Greenery Growers, The Greenery Logistics und The Greenery Retail. Foto © The Greenery The Greenery Growers liefert das...

