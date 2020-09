FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 260 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 209 (213) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 25 (40) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES CENTRAL ASIA METALS WITH 'BUY' - TARGET 225 PENCE - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2150 (2000) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3000 (2700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROLLS-ROYCE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 270 (890) PENCE - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 27 (28) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 458 (438) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ESSENTRA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 360 (310) PENCE - JEFFERIES RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 668 (537) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1439 (1206) PENCE - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2720 (2940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5200 (4900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 330 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3210 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - TARGET 253 (145) PENCE - LIBERUM RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 2800 (2740) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 750 (500) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS DS SMITH TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 330 (360) PENCE - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 439 (442) PENCE - 'BUY'



