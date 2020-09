Der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete hat sich mit konkreten Vorschlägen an die Mitglieder des Energieausschusses gerichtet, wie der Weiterbetrieb der Ü20-Anlagen sichergestellt werden kann. Er fordert dabei auch die komplette Befreiung aller Photovoltaik-Anlagen bis 30 Kilowatt Leistung von Abgaben und Umlagen, wie es die EU-Erneuerbaren-Richtlinie vorsieht.Josef Göppel saß bis 2017 für die CSU im Bundestag. Mittlerweile ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Regionalstrom Franken. In dieser Funktion hat er sich nun mit einem Schreiben an die Mitglieder des Energieausschusses des ...

