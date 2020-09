In der vergangenen Woche bzw. Ausgabe fragten wir in der Überschrift noch "Stolperfalle Tech-Werte?" und wären zu Beginn dieser Handelswoche (die für die US-Märkte feiertagsbedingt ohnehin erst am Dienstag begann) noch geneigt gewesen, mit einem klaren "Ja!" zu antworten. Schließlich wurden die Tech-Werte geradezu heruntergeprügelt. Für den Nasdaq 100, das "Fieberthermometer der Tech-Branche", ging es im Tief bis auf 11.055 Punkte, nachdem drei Tage zuvor noch die neueste Bestmarke bei 12.439 Zählern beklatscht werden konnte. Der temporäre Kursrückgang von 11% im Tech-Index wirkt aber nachgerade harmlos, wenn wir uns den entsprechenden Verlauf bei Tesla zum direkten Vergleich betrachten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...