Grosse börsenkotierte Unternehmen mit Sitz in der Schweiz müssen ab Anfang 2021 30% Frauen im VR und 20% in der Geschäftsleitung haben.Bern - Ab Anfang 2021 gelten für grosse börsenkotierte Unternehmen Geschlechterrichtwerte. Konkret müssen Firmen mit Sitz in der Schweiz 30 Prozent Frauen im Verwaltungsrat sowie 20 Prozent Frauen in der Geschäftsleitung haben. Betroffen sind etwa 200 Unternehmen. Verfehlen die Betriebe die Ziele, müssen sie dies begründen und im Vergütungsbericht die Massnahmen zur Verbesserung darlegen.

