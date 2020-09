Ein seit Mitte August wütender Waldbrand in Nordkalifornien hat sich auf eine Rekordfläche von mehr als 1906 Quadratkilometer Land ausgeweitet.San Francisco - Es ist ein trauriger Rekord: Ein seit Mitte August wütender Waldbrand in Nordkalifornien hat sich auf eine Rekordfläche von mehr als 1906 Quadratkilometer Land ausgeweitet. Damit ist das so genannte August Complex Feuer im Bezirk Mendocino County das flächenmässig grösste in der jüngeren Geschichte Kaliforniens, wie die Feuerwehr mitteilte. Bisher führte das Mendocino-Complex-Fire...

Den vollständigen Artikel lesen ...