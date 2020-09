Der EuroStoxx50 notierte kurz vor dem Mittag um 0,24 Prozent tiefer bei 3304,77 Punkten.Paris - Die schwachen Vorgaben der Wall Street haben am Freitag auch den Anlegern an Europas Börsen auf die Stimmung gedrückt. Der EuroStoxx 50 kam nach einem zunächst noch leicht positiven Auftakt wieder zurück und notierte kurz vor dem Mittag um 0,24 Prozent tiefer bei 3304,77 Punkten. Damit kam die Schwäche der Wall Street aber mit kräftig abgebremsten Tempo an Europas Märkten an.

